Imperium oszustwa. Koncern zarobił miliardy na ludzkiej tragedii

Cała kampania marketingowa z udziałem opłaconych lekarzy, fabrykowaniem wyników badań itd. dawała jasny przekaz, że lek jest silny, skuteczny, ale bezpieczny. Tymczasem wiele wskazuje na to, że OxyContin nie tylko uzależniał, ale doprowadził u tysięcy osób do śmiertelnego przedawkowania. A innych popychał do zażywania heroiny i innych narkotyków, co również prowadziło do tragedii. Według statystyk opioidy (w tym silne leki przeciwbólowe, ale też heroina) w ostatnich latach odpowiadały w USA za ponad 67 proc. śmierci z przedawkowania. Na drugim miejscu jest kokaina (20 proc.).