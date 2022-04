Hordy zombie, a wśród nich premier i para prezydencka. Śmieszny i przerażający jednocześnie obraz

Są w tym spektaklu także problemy, które wykraczają poza polskie podwórko – to np. tabloidyzacja mediów, które kolorowo umalują nawet najszkaradniejszego trupa, jeśli tylko podniesie to klikalność. Główny bohater, który nieustannie dostaje z redakcji zamówienia na kolejne materiały o tym, co robią zombie, przekonuje się o tym co i rusz.