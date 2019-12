Hołownia prezydentem? Myślał o tym od co najmniej 2 lat

Niezgoda na sytuację polityczną w kraju narastała w dziennikarzu od wielu miesięcy. Dlatego Szymon Hołownia rozważa start w wyborach prezydenckich. Uważni czytelnicy jego felietonów mogli się jednak domyślić tego kroku już w 2017 r.



Szymon Hołownia krytykuje obecną władzę

"Przez dwadzieścia ostatnich lat widziałem dostatecznie wiele, by się przekonać, że ludzie upartyjnieni: lewi i prawi, wolnomyśliciele i paradni pobożnisie, naprawdę mają innych za idiotów, którym można bezkarnie wciskać dowolne farmazony. Wiadomo: połowa oleje, stwierdzi, że i tak to nic nie zmieni, i nie pójdzie na wybory, jedna czwarta – nie uwierzy, jedna trzecia – jakoś tam uwierzy, a to i tak wystarczy, by wygrać. Od dawna jestem zdania, że ten system w końcu musi się zawalić od środka" - pisał rozżalony Hołownia w felietonie "Czas przebudzenia" pod koniec 2017 r.