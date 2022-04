Harlan Coben o "Zachowaj spokój": Byłem absolutnie zdumiony wyborem polskich twórców

To powiedziawszy, zwróćmy uwagę, że Netflix ma zasięg globalny, a ja w pewnym momencie swojego życia stwierdziłem, że pisanie owszem, cały czas sprawia mi ogromną frajdę, ale zacząłem rozglądać się za nowymi wyzwaniami. W tym sensie streaming ma do zaoferowania coś podobnego co bestsellerowy pisarz – dostęp do rzeszy widzów. Mniej więcej od dwudziestu lat bardzo uważnie przyglądam się rynkowi i obserwuję zmiany, jakie w nim zachodzą.