"Grabarki". Nie da się przygotować na widok masowego grobu

Zło jest częścią naszego życia i w tym sensie historia zawsze będzie się powtarzać. Na nas wszystkich ciąży odpowiedzialność za to, co karmimy w sobie, w swoim społeczeństwie. Ludobójstwo nie dzieje się ot tak, nagle. Wymaga organizacji, planowania, czasu. Trzeba karmić w ludziach przekonanie, że jakiś człowiek jest mniej warty od nas, by móc potem doprowadzić do tego, że ktoś tę osobę zabije. Moim zdaniem każdy z nas odpowiada za to, jak wyrażamy się o drugim człowieku. Zobacz, jak wielu Europejczyków źle mówi o migrantach. Jak się wskazuje, że ci ludzie są gorsi, mniej wartościowi, jak ich życie niewiele znaczy. Dla mnie to ekstremalnie niebezpieczna droga ku temu, by doszło do przemocy. Zalegalizowanej przemocy.