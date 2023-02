Gdy własne życie ma mniejszą wartość niż zabawa i przyjemność

- W sklepach można kupić wędkarski kombinezon asekuracyjny. Kosztuje jakieś osiemset, może tysiąc zł. Tyle że ten kombinezon może ułatwić co najwyżej znalezienie zwłok w niego obleczonych. Woda wlewa się do kombinezonu! To prawda, że utrzymuje na wodzie, ale co z tego, skoro jedna noga waży jakieś trzydzieści kilogramów. Najpierw trzeba wylać wodę, a dopiero potem można próbować wydostać się z przerębla. Poprosiliśmy kiedyś jednego instruktora, żeby zbadał tę sprawę. Potrzebował piętnastu minut, aby bezpiecznie wyjść w takim kombinezonie. Oczywiście, jeśli wpadnie się do przerębla, to takie ubranie utrzyma człowieka na powierzchni. Ale jeśli pomoc nie przyjdzie odpowiednio wcześnie, po prostu zamarznie – ostrzega ratownik MOPR.