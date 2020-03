Dom Wampira z Bytowa trafi na sprzedaż. Zainteresowanie jest ogromne

Leszek Pękalski, znany z medialnego pseudonimu "Wampir z Bytowa", straci dom w rodzinnej miejscowości. Gmina wymeldowała mordercę i zamierza sprzedać zrujnowaną nieruchomość, która przyciągnęła uwagę potencjalnych nabywców z całej Polski.

Wiadomość o chęci sprzedaży domu Leszka Pękalskiego pojawiła się w mediach kilka miesięcy temu. - To w zasadzie nie dom, a jedna trzecia domu plus udział w gruncie, jakieś jedenaście arów – mówił Witold Cyba, wójt Borzytuchomia. - Sąsiedzi narzekali, że z dachu cieknie, że pojawił się grzyb – tłumaczył Cyba w "Głosie koszalińskim". Zainteresowanie nieruchomością przerosło jego oczekiwania. Rozpoczęcie przetargu wstrzymano, ale teraz ten temat powraca.

Dom, w którym przed trafieniem za kraty mieszkał Leszek Pękalski, znajduje się w miejscowości Osieki (10 km od Bytowa na Pomorzu). Później mieszkał tam wuj mordercy, jednak jakiś czas temu przydzielono mu lokal socjalny, a dom Wampira z Bytowa zaczął popadać w ruinę. W zeszłym roku podjęto decyzję o sprzedaży nieruchomości na drodze przetargu, ale dopiero teraz udało się wymeldować Pękalskiego, który zamierzał kiedyś wrócić do rodzinnej miejscowości.

Wójt gminy przyznał, że gdy Pękalski dowiedział się o sprawie, zadzwonił do jego biura i nie chciał tracić domu. Wampir z Bytowa skończył odsiadkę w 2017 r., ale na mocy nowej ustawy trafił do zamkniętego ośrodka w Gostyninie.

Jak donosi "Fakt", gmina wystawi na sprzedaż część domu o powierzchni ok. 60 mkw. Nowy właściciel będzie miał do dyspozycji pokój, kuchnię, łazienkę i poddasze. Wszystko do generalnego remontu. Przetarg ma się rozpocząć za trzy miesiące z ceną wywoławczą na poziomie 40-60 tys. zł.