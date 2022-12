Dlaczego niemiecki milioner gotował peklowaną golonkę dla Putina?

Ponownie zalecałbym zdrowy rozsądek. Nie wiem, czy to jest prawdziwa opowieść czy nie. Ale nawet jeśli, to każdy, kto odwiedzał inny kraj, miał tam jakieś jednostkowe przeżycia – miłe czy niemiłe. Każdy z nas pamięta, jak we Włoszech, Chorwacji czy Niemczech ktoś źle go zrozumiał, celnik go przeszukał, ktoś go naciągnął na jakiś zakup. Trudno z takiego jednostkowego przeżycia wyciągać wnioski na temat całego państwa i całego narodu.