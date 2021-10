"Diuna" znowu rządzi. Kultowa powieść doczekała się godnej ekranizacji

"Diuna" w reżyserii Denisa Villeneuve'a weszła do polskich kin 22 października i święci zasłużone triumfy. W kinach na całym świecie zarobiła już przeszło 220 mln dol., a większość widzów i krytyków rozpływa się w zachwytach. To niebywałe, ale twórcy "Blade Runner 2049" udało się nakręcić nie tylko piękny i wciągający, ale i wierny oryginałowi film. Co w przypadku ekranizacji książek rzadko idzie w parze.