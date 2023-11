Daukszewicz o aferze z jeziorami. "Ksiądz mi je zapisał"

Wiesz co zrozumiałem po tych wszystkich latach? Kiedy wychodzi na jaw, że "dziennikarze" napisali w sposób ordynarny nieprawdę, to nie mają pretensji do siebie, że kłamią w żywe oczy, tylko mają pretensje do ciebie, że tych jezior nie masz. Ich myślenie wygląda wtedy mniej więcej tak: skoro napisaliśmy, to zrobiliśmy ci łaskę i powinieneś te jeziora, sku...synu, mieć! Nie po to piszemy, żebyś nie miał!