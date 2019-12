WP Książki Poczta WP Pilot Program TV Menu Baza książek

Baza książek Dzieje się

Dzieje się Gwiazdy piszą

Gwiazdy piszą Poradniki

Poradniki W drodze

W drodze Kryminał

Kryminał Love story

Love story Biografie

Biografie Książki dla dzieci

Książki dla dzieci Recenzje

Recenzje Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Baza książek Dzieje się Gwiazdy piszą Poradniki W drodze Kryminał Love story Biografie Książki dla dzieci Recenzje Wideo Najnowsze Popularne WP Książki czytam sobie oprac. Kamila Gulbicka 10-12-2019 (12:23) "Czytam sobie”: Przygodę z samodzielnym czytaniem rozpoczęły setki tysięcy dzieci Który rodzic nie marzy o tym, żeby zobaczyć i usłyszeć, jak jego dziecko samodzielnie czyta? Jest to nie tylko wzruszający widok i kolejny krok w dorosłość. Udowodniono, że dzieci, które dużo czytają samodzielnie, lepiej radzą sobie z nauką, mają bogatsze słownictwo i chętniej biorą udział w dyskusji niż ich nieczytający rówieśnicy. Są też bardziej empatyczne i łatwiej nawiązują relacje. Słowem – lepiej radzą sobie w życiu! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Poznaj nowości z serii "Czytam sobie" (Materiały prasowe) Czy szkoła uczy dzieci czytać? Wbrew pozorom bardzo wczesne zmuszanie dzieci do czytania wcale nie jest kluczem do sukcesu, może wręcz wpływać na pogorszenie się szkolnych wyników w późniejszym okresie. Warto więc obserwować dziecko, żeby uchwycić moment, kiedy zaczyna ono w naturalny sposób interesować się literami i chce spróbować swoich sił w samodzielnej lekturze, a nie tylko słuchać czytającego rodzica. Wielu z nas szkoła kojarzy się z miejscem, które pomoże naszym pociechom opanować trudną sztukę czytania. Niestety, w opinii ekspertów niektóre z nowych podręczników do nauki początkowej nie tylko nie pomagają dzieciom w nauce czytania, ale wręcz ją utrudniają i sprawiają, że uczniowie szybko się zniechęcają. Zdarza się też, że niektórzy nauczyciele wczesnej edukacji nie znają żadnej z metod nauki czytania. To wszystko sprawia, że zaniepokojeni rodzice szukają czegoś więcej niż szkolne podręczniki. Na początku najczęściej sięgają po znany im z dzieciństwa Elementarz, jednak często okazuje się, że dzieci nie są nim w ogóle zainteresowane. Potwierdza to psycholog i pedagog Dorota Minta: "Najwyższy czas, żebyśmy odeszli od schematu naszego doświadczenia szkolnego. Szkoła od lat nie uczy dobrze czytać. Mam wrażenie, że pedagogika i psychologia istnieją obok siebie, nie są ze sobą spójne. Czytając niektóre podręczniki, zastanawiam się czy ich autorzy wiedzą, jak wygląda rozwój poznawczy dziecka. Musimy stawiać na książki ciekawe dla współczesnego dziecka, które w wieku wczesnoszkolnym widziało już niejeden film, grało w gry i jest przyzwyczajone do określonego typu ilustracji”. Rodzice szukają więc nowoczesnych książek. Książek skrojonych na miarę współczesnego dziecka. Nauka czytania oczami mamy Podobne doświadczenia ma Ludwika Kłoczowska, mama siedmiolatki, która we wrześniu pójdzie do pierwszej klasy. "Kiedy córka poznała w przedszkolu litery i w trakcie spacerów zaczęła się interesować napisami na szyldach czy reklamach, pomyślałam, że możemy spróbować nauki czytania” – opowiada. "Uczyłyśmy się z elementarzem, który miałam w domu, ale w ogóle nie była nim zainteresowana. Dlatego odpuściłam, pomyślałam, że na naukę przyjdzie jeszcze czas, nie chciałam jej do niczego zmuszać. Wtedy dostałyśmy od kogoś kilka książek z serii «Czytam sobie». To był strzał w dziesiątkę! Córkę zachwyciły tematy i różnorodność. Od razu sięgnęła po historię Witajcie w Ponnyville z ukochanymi kucykami na okładce i… przeczytała. Od razu dała sobie radę sama. A kiedy zobaczyła, że potrafi, chętnie zaczęła sięgać po kolejne tomy. Radziła sobie nawet z trudnymi wyrazami, jak asparagus z książki Kacper i Plaster”. W czym tkwi siła serii "Czytam sobie”? Seria książek do nauki i doskonalenia czytania „Czytam sobie” wydawnictwa Egmont jest na rynku od ośmiu lat. Jej pierwsi czytelnicy są już w liceum! Seria niezmiennie cieszy się powodzeniem. Nic dziwnego – tworzą ją najlepsi polscy autorzy i ilustratorzy. "Czytam sobie” to książki na trzech poziomach zaawansowania. Teksty z pierwszego poziomu mają nie więcej niż 200 wyrazów, nie zawierają liter z ogonkami i dwuznaków. Duże, atrakcyjne ilustracje spełniają ważne zadanie – ułatwiają zrozumienie historii, a także sprawiają, że książki są atrakcyjne dla małych czytelników. Strony są zaprojektowane tak, żeby dziecko, czytając, mogło wodzić palcem za tekstem. Poziom drugi to nawet 900 wyrazów, elementy dialogów i ćwiczenie sylabizowania. Dzieci, które go opanują, mogą sięgnąć po książki z poziomu trzeciego, w których znajdą więcej tekstu, zawierającego już wszystkie głoski. Mniej tu ilustracji, pojawia się za to słowniczek trudniejszych wyrazów użytych w książce. Wszystkie książki mają przejrzyście ponumerowane strony, co pozwala dzieciom śledzić własne postępy, oraz dyplomy sukcesu z naklejkami na zachętę. To wszystko, a także przystępna cena i poręczny format sprawiają, że po „Czytam sobie” chętnie sięgają dzieci i rodzice. Najmocniejszą stroną serii jest jednak jej olbrzymia różnorodność. Niezależnie od tego czy dziecko uwielbia Gwiezdne wojny, interesuje się piłką nożną lub baletem, marzy o locie na Księżyc lub pracy w fokarium – znajdzie w niej coś dla siebie. Młodzi czytelnicy są traktowani poważnie. Piszą dla nich nie tylko najbardziej znani autorzy książek dla dzieci, jak Zofia Stanecka, Rafał Witek czy Grzegorz Kasdepke, lecz także "dorośli autorzy”, publicyści i dziennikarze – Łukasz Orbitowski, Jan Wróbel czy Artur Domosławski. Za ilustracje odpowiada plejada polskich rysowników – Emilia Dziubak, Joanna Rusinek czy Ewa Poklewska-Koziełło. Dzięki temu dzieci obcują z estetyką, którą już znają, która jest dla nich atrakcyjna i zrozumiała. W serii regularnie pojawiają się nowe tytuły, odpowiadające na aktualne zainteresowania młodych czytelników. Jest ich już 100. W zeszłym roku ukazało się kilka pozycji napisanych z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tej jesieni do serii dołączą historie poruszające temat ekologii, który coraz częściej jest obecny w życiu polskich rodzin. Dzięki "Czytam sobie” przygodę z samodzielnym czytaniem rozpoczęły setki tysięcy dzieci. Już czas, aby dołączyło do nich Wasze dziecko! Nowości w serii: "Czytam sobie” to trzypoziomowy program wspierania nauki czytania dla dzieci w wieku 5–7 lat. Książki w serii zostały napisane przez poczytnych polskich autorów i pięknie zilustrowane, całość przygotowana zgodnie z zaleceniami metodyków. Historie zawsze wciągające, czasem z dreszczykiem, innym razem pełne humoru, przygód, emocji i wzruszeń – każde dziecko znajdzie wśród licznych tytułów coś dla siebie. Dobranocka dla Batmana. Poziom 1

Autor: Marceli Szpak

Ilustrator: Ethen Beavers

Oprawa: miękka

Objętość: 32 strony

Format: 145x185

Cena: 12,99

ISBN: 978-83-281-3664-9

Grupa docelowa: 3-7 lat Każdego dnia Batman rusza do akcji. Mieszkańcy miasta zawsze mogą na niego liczyć – pomaga ludziom i dba o porządek. Każdego dnia mały chłopiec rusza na misję. Pomaga bliskim i dba o porządek w pokoju. Jest zupełnie jak Batman! Fafik i futerał. Poziom 2

Autor: Dorota Łoskot- Cichocka

Ilustrator: Dorota Łoskot- Cichocka

Oprawa: miękka

Objętość: 48 stron

Format: 145x185

Cena: 12,99

ISBN: 978-83-281-4528-3

Grupa docelowa: 3-7 lat Pewnego dnia Nelka postanowiła pokazać Fafikowi swoje ulubione miejsca. Co to był za spacer – najpierw dom kultury, potem park! Wszystko takie nowe i ciekawe. Fafik biegał tu i tam, a Nelka nie mogła za nim nadążyć. Nagle Fafik zniknął. Gdzie jesteś, piesku? Dziadek do orzechów. Poziom 3

Autor: Ewa Nowak

Ilustrator: Ewa Beniak-Haremska

Oprawa: miękka

Objętość: 72 strony

Format: 145x185

Cena: 14,99

ISBN: 978-83-281-3670-0

Grupa docelowa: 3-7 lat Marysia jest uczennicą szkoły baletowej. Codziennie ćwiczy i marzy, aby wystąpić w prawdziwym przedstawieniu w teatrze. Pewnego dnia w szkole są organizowane przesłuchania do „Dziadka do orzechów”, a dziewczynka dostaje rolę! Teraz czeka ją jeszcze więcej ćwiczeń i pracy, a potem premiera. Czy wszystko przebiegnie zgodnie z planem? Czytam sobie z bakcylem Sukces Czytam sobie sprawił, że powstała nowa seria literacka dla dzieci - Czytam sobie z bakcylem. To książki dla młodych czytelników, którzy opanowali trzeci poziom naszej znanej serii, zarazili się bakcylem czytania i nie chcę się z niego wyleczyć. Przygoda, wciągające historie, najlepsi polscy autorzy i ilustratorzy - jakość znana z Czytam sobie w nowym wymiarze, z jeszcze większą liczbą strona. Maurizio. Włoska przygoda

Autor: Katarzyna Kozłowska

Ilustrator: Agnieszka Żelewska

Oprawa: miękka

Objętość: 128 stron

Format: 145x185

Cena: 24,99

ISBN: 978-83-281-3688-5

Grupa docelowa: 8-12 lat Maurizio ma wyruszyć w trasę koncertową po Włoszech. Do wyjazdu przygotowuje się bardzo starannie – kompletuje stroje i ćwiczy głos. Tymczasem w Rzymie bracia Giulio i Giorgio, niegdyś słynny duet kotów syjamskich, wcale nie są z tego zadowoleni. Ich występy przestały cieszyć się zainteresowaniem. Nowym idolem tłumów jest Maurizio. Czy bracia mają bezczynnie czekać, aż stracą całą publiczność? Obmyślają zatem przebiegły plan pozbycia się konkurenta. Czy biedny Maurizio przejrzy ich zamiary i wystąpi przed włoską publicznością? Czytam sobie EKO

Czytam sobie EKO to książki do nauki czytania, w których szczególna rola przypada tematyce związanej z ochroną środowiska i tak zwaną inteligencją ekologiczną. To uwrażliwienie na stan natury i jej zasobów jest w dzisiejszym świecie już nie tylko ważne – jest odpowiedzialnością każdego człowieka, małego i dużego. A za to, czy młodzi ludzie zdobędą tę wrażliwość – odpowiadamy my dorośli. W tym przypadku my wydawcy. Czytam sobie EKO to nasz wkład w budowanie podwalin lepszego świata przez edukację młodego czytelnika i dostarczanie mu nie tylko narzędzia do zdobycia kluczowej umiejętności czytania, ale także rozwinięcia świadomości tego, co dzisiaj oznacza wspólna odpowiedzialność człowieka za środowisko i przyszłość Ziemi. Wielki skarb. Poziom 1

Autor: Marcin Sendecki

Ilustrator: Zofia Różycka

Oprawa: miękka

Objętość: 32 strony

Format: 145x185

Cena: 12,99

ISBN: 978-83-281-4530-6

Grupa docelowa: 3-7 lat Woda to coś oczywistego. Jest w kranie, w butelce, w wannie i kałuży. Do niedawna wydawało nam się, że jest i będzie zawsze. Teraz wiemy już, że zasoby czystej wody mogą się kiedyś skończyć. Co możemy zrobić, by nie zabrakło nam tego cennego skarbu? Awantura w śmietniku. Poziom 1

Autor: Marcin Baran

Ilustrator: Justyna Frąckiewicz

Oprawa: miękka

Objętość: 32 strony

Format: 145x185

Cena: 12,99

ISBN: 978-83-281-4531-3

Grupa docelowa: 3-7 lat Pewnego dnia w śmietniku wybucha straszna awantura. Pudełko, drut, butelka i inne odpadki nie chcą leżeć obok siebie. Strasznie się kłócą i niewiele brakuje, by doszło do prawdziwej ekologicznej tragedii! Na szczęście ktoś wpada na pomysł, jak pogodzić skłócone towarzystwo. Misja inspektora Maskonura. Poziom 2

Autor: Zofia Stanecka

Ilustrator: Maciej Blaźniak

Oprawa: miękka

Objętość: 48 stron

Format: 145x185

Cena: 12,99

ISBN: 978-83-281-4532-0

Grupa docelowa: 3-7 lat Kim jest inspektor Maskonur? To specjalista do spraw plastikowych torebek, słomek, butelek i innych śmieci. Każdego ranka patroluje wyspę. Wie, ile złego może zrobić plastikowa pułapka. A zna je wszystkie. Jego ptasi przyjaciele wiedzą, że zawsze mogą na niego liczyć. Baba Jaga i Duch Puszczy. Poziom 3

Autor: Zbigniew Dmitroca

Ilustrator: Joanna Furgalińska

Oprawa: miękka

Objętość: 64 strony

Format: 145x185

Cena: 14,99

ISBN: 978-83-281-4535-1

Grupa docelowa: 3-7 lat Po powrocie z Ameryki Baba Jaga postanawia zmienić swoje życie. Powiększa więc swój ogródek i zakłada poletko roślin leczniczych. Kupuje też komputer. Tymczasem z lasu zaczynają znikać drzewa, a okolicznym mieszkańcom zaczynają się śnić koszmary. Czy ma z tym coś wspólnego Duch Puszczy? Polub WP Książki 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne