Jak pisze "Nowa Gazeta", w niektórych szkołach nauczyciele, którzy podpisali protesty antywojenne, zostali już wytypowani do zwolnienia. Z drugiej strony, co gorliwsi pedagodzy już nagrali swoje patriotyczne lekcje na kamery i wrzucili do sieci, aby pokazać, jak starannie wypełniają powierzone im zadania. Odtwarzali w klasach przemówienie Putina i tłumaczyli, że plany Rosji obejmują "ochronę cywilnej, bezbronnej ludności Doniecka".