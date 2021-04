Chcieli go sprzedać za 7 tys. zł. Obraz może być wart grube miliony

Na kilka godzin przed planowaną na 8 kwietnia wiosenną aukcją dzieł sztuki, hiszpański rząd zablokował sprzedaż "Ecce Homo", twierdząc, że może to być zaginione dzieło włoskiego mistrza baroku. Licytację miał przeprowadzić madrycki dom aukcyjny "Ansorena". Praca o wymiarach 111 na 86 cm zostało przypisana uczniom José de Ribery. A jego cena wywoławcza miała wynosić zaledwie 1500 euro (niecałe 7 tys. zł).

Teraz obraz nie może opuścić granic Hiszpanii i będzie poddany szczegółowej analizie. Bowiem, w miarę jak zbliżał się dzień licytacji, zaczęły pojawiać się hipotezy, że dzieło przedstawiające wyłaniającego się z cienia Jezusa w koronie cierniowej mógł namalować sam włoski mistrza światłocienia , a do Hiszpanii przywiózł go w roku 1659 wicekról Neapolu.

Biorąc pod uwagę "szybkość wydarzeń”, konieczne będzie przeprowadzenie "dogłębnych" badań technicznych i naukowych w celu ustalenia autorstwa. Ale Maria Cristina Terzaghi, jedna z najsłynniejszych specjalistek od Caravaggia, która przyjechała już do stolicy Hiszpanii, by osobiście przyjrzeć się płótnu, nie ma wątpliwość: "To on!” - mówiła w rozmowie z "La Repubblica".