Były żołnierz Grupy Wagnera: Tylko zwyrodnialec zabija z przyjemnością

Ale to nie jest nic nowego. W Rosji to, o czym mówiłeś – ofiara z czasów II wojny światowej i neofaszyzm – ludziom się składa, układa. W głowach jest brak krytycznego myślenia, brak skłonności do analizy, bezrefleksyjność. Oficjalna linia państwowa Rosji jest taka, że skoro przeżyliśmy koszmar II wojny, skoro odczuliśmy to na własnej skórze, to z definicji nie możemy być faszystami. W związku z tym, niezależnie, jakie poglądy byśmy mieli, to nie są to - bo nie mogą być - poglądy faszystowskie. I ludzie w to wierzą. Tak ideologia nazistowska wrosła w rosyjskie społeczeństwo. W wielu innych krajach są ludzie o takich poglądach, w Rosji być może jest ich nieco więcej.