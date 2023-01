Była dziecięcą gwiazdą telewizji. Dziś mówi o piekle, które zgotowała jej matka

Właśnie głowię się nad rymem do "mamusia", kiedy nagle spostrzegam, że boli mnie w klatce. A konkretnie sutek z prawej strony klatki piersiowej. Sięgam ręką, by obmacać bolące miejsce, i czuję… guzek. Zgroza mnie paraliżuje. To niemożliwe. Najpierw mama, a teraz ja? Pokój zaczyna wirować. Rozważam opcje – mogę obudzić mamę i powiadomić ją od razu, ale nie chcę jej robić kłopotu. Albo mogę dać jej pospać do jedenastej, kiedy to zwykle zanoszę jej herbatę. "Budziłabym się wcześniej, gdybym nie zamartwiała się do późna pieniędzmi", mówi zawsze. "Może gdyby pensja ojca starczała do pierwszego, nie musiałabym polegać na dziecku…"