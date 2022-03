Bitwa o cukier. Jak rosyjska propaganda rozgrywa kryzys

To się nazywa "kanibalizm" – wyciąganie potrzebnych części z zachodnich samolotów i wstawianie ich do maszyn rosyjskich. Rzeczywiście Rosjanie się tym chwalą. Zmienili nawet prawo, żeby to robić. Ale to jest strategia krótkoterminowa. Ciężko będzie na dłuższą metę latać na niecertyfikowanych samolotach, które dodatkowo nie wylecą poza Rosję i Białoruś.