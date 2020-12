"Bieda oznacza bycie nieustannie okradanym". Przekonał się na własnej skórze, co to znaczy harować

Zobacz: Minister o wyzysku Ukraińców: "Czasami są problemy, jak z polskimi pracownikami"

Najcięższym doświadczeniem związanym ze zbieraniem materiału było to, że musiałem się na pół roku wyprowadzić z domu. Ale to nie było jedyne trudne wyzwanie. Praca w Amazonie była niezwykle wyczerpująca fizycznie.

Jedna z osób, z którymi pracowałem w Amazonie, powiedziała mi, że mam opinię "najbardziej znienawidzonej osoby w firmie". Nie powiem - na jakimś poziomie mi to nawet schlebiało. Kiedy ukazała się moja książka, przedstawiciele Amazona za wszelką cenę próbowali ją zdyskredytować. Wydawali oświadczenia, w których pisali, że przesadzam, a tekst powstał tylko w celu zarobienia wielkich pieniędzy. To oczywiście były kompletne bzdury.

Innym wielkim problemem, kiedy się jest biednym, jest ciągły brak czasu. Kiedy nie ma się pieniędzy, trzeba się poruszać autobusami, a to w Anglii oznacza czekanie godzinami na przystankach. Kolejna sprawa to załatwianie spraw w urzędach: trzeba przemieszczać się między nimi, czekać w kolejkach itd. Bieda oznacza bycie nieustannie okradaną albo okradanym z czasu.

Amazon ma bardzo sprawną machinę PR-ową, której udało się zbudować tak dobrą opinię o firmie, że mało kto wierzy w to, co piszę o niej ja i inne osoby, zajmujące się fatalnymi warunkami pracy. Co więcej: bardzo wiele osób po prostu korzysta z usług Amazona, a to zawsze sprawia, że ma się skłonność do przymykania oka na nieprawidłowości, które dzieją się w tej firmie.