Bez twarzy – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Przed lekturą "Bez twarzy" można było założyć w ciemno, że Kas nie zawiedzie. Szkoda więc, że Pierre Dubois poszedł na tak ordynarne skróty.

I tak istotnie jest, bo "Bez twarzy" do strony graficznej prezentuje się wyśmienicie. Jego malarski, realistyczny i pełen rozmachu styl pięknie oddaje realia epoki, sprawdzając się zarówno w nieco przegadanych scenach dialogów, jak i batalistycznych potyczek. Rzecz jasna swoje robi tu też kolor upodabniający rysunki Zbigniewa Kasprzaka do kapiących detalami fresków.

Historia przedstawiona przez Francuza rozczarowuje. To prościutka i mocno schematyczna opowieść, w której klisza goni kliszę, a bohaterowie to postacie wycięte z papieru. Nie zrozumcie mnie źle – lektura "Bez twarzy" nie jest katorgą, ale też niczym specjalnym. A jeśli w jej trakcie pojawia się frustracja, to tylko spowodowana koncertowym zmarnowaniem potencjału przez Duboisa. Na szczęście pozostają jeszcze rysunki. I to tylko dla nich warto sięgnąć po "Bez twarzy".