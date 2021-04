Będzie spektakl o Krzysztofie Krawczyku. Reżyser żałuje, że się z nim nie spotkał

Mijają dni od śmierci Krzysztofa Krawczyka i wciąż pojawiają się kolejne dowody na to, jak ważnym i inspirującym był artystą. Oto kolejny - łódzki Teatr Powszechny zapowiada premierę nowego spektaklu o wokaliście. Autorem tekstu i reżyserem przedstawienia, które zatytułowane będzie "Krystof", jest ceniony twórca teatralny Michał Siegoczyński.

Tytułowego bohatera ma zagrać Mariusz Ostrowski, etatowy aktor innego łódzkiego teatru, im. Jaracza, szerszej publiczności znany m.in. z seriali: "Ranczo" , "Samo życie" i "M jak miłość". Nie będzie to pierwsza współpraca tych twórców i nie będzie to pierwszy spektakl biograficzny w ich wspólnym dorobku - niedawno można było zobaczyć "Najmrodzkiego, czyli dawno temu w Gliwicach". W reżyserowanym przez Siegoczyńskiego przedstawieniu Ostrowski wcielił się w znanego w czasach PRL-u przestępcę, który zasłynął brawurowymi ucieczkami z więzień.

Ogłoszenie o przygotowaniach do spektaklu o życiu Krzysztofa Krawczyka łódzki teatr opublikował zaraz po pogrzebie artysty, 10 kwietnia, ale trwały one oczywiście już wcześniej. Wiąże się z tym historia, która Siegoczyńskiemu nie przestaje chodzić po głowie: podczas wstępnych prac nad spektaklem pojawił się pomysł, żeby spotkać się z samym Krawczykiem. Propozycja padła ze strony Ostrowskiego, który marzył o tej roli od dawna i bardzo chciał porozmawiać z osobą, na której życiu będzie oparta. Siegoczyński uznał jednak, że na takie spotkanie jest jeszcze za wcześnie.

W przeciwieństwie do spektaklu "Być jak Krzysztof Krawczyk" Andrzeja Mańkowskiego z gdyńskiego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza sprzed kilku lat, w którym Krawczyk był tylko punktem odniesienia do pokazania życiowych zmagań głównego bohatera, czterdziestolatka z problemami, łódzkie przedstawienie ma mieć charakter biograficzny. Opowiadać będzie o skomplikowanych losach Krawczyka, jego życiowych i artystycznych wzlotach i upadkach. Siegoczyński mówił w wywiadzie, że Krawczyk zafascynował go m.in. tym, że "przeżył kilka żyć".