Barbara Seidler współpracowała z SB? Reporter zajrzał do zapomnianych teczek

Semczuk zajmujący się od lat sprawą "Wampira z Zagłębia" uważa, że 3 duże reportaże, jakie Barbara Seidler napisała na temat Zdzisława Marchwickiego , zostały zmanipulowane. Mężczyzna jako seryjny morderca został skazany na karę śmierci. Teksty reportaży Barbary Seidler przekonywały czytelników, że mają do czynienia z cynicznym przestępcą. Natomiast zdaniem Semczuka podczas procesu Marchwickiemu odebrano prawo do obrony i wszystkie wątpliwości rozstrzygano na niekorzyść oskarżonego. Dziś autor literatury faktu chciałby wznowienia śledztwa.

To nie koniec oskarżeń od adresem znanej reporterki i autorki scenariuszy poczytnych komiksów . Semczuk dopatrzył się znaczących zmian w tekstach Seidler, wznowionych przez Wydawnictwo Czarne w zbiorze "Pamiętajcie, że byłem przeciw. Reportaże sądowe” .

Semczuk natrafił na anegdotę opowiadającą o rozmowie rekrutacyjnej, jaką Wiktor Borowski przeprowadził z Barbarą Seidler, gdy jako dziewiętnastolatka była przyjmowana do "Życia Warszawy”. Redaktor naczelny zadał jej pytanie: "A co pani zna?". "Marksizm"- odpowiedziała. "Borowski się zdziwił i stwierdził: 'Tyle lat jestem komunistą, a ja marksizmu nie znam'".

"Po latach opowieść o pierwszych krokach w 'Życiu Warszawy' pojawiła się w jej książce 'Pamiętajcie, że byłem przeciw'. Jednak o marksizmie już nie wspomniano. To mnie zainspirowało do dalszych poszukiwań na temat Barbary Seidler. I wtedy zajrzałem do IPN-u. W inwentarzu, przy aktach BU00170/741, napisano: teczka pracy tajnego współpracownika Renata Barbara Seidler-Hollender." Czytamy w "Newsweeku".