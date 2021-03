Aktor odmówił przeczytania zdania z książki o Baumanie. Poszło o Jana Pawła II

Artur Domosławski: z całą pewnością sprawiłem bliskim Ryszarda Kapuścińskiego przykrość

Następnie autor przytacza fragment, który tak bardzo nie przypadł do gustu lektorowi. "Kreślę kontekst tamtych sporów, piszę o apetytach politycznych Kościoła katolickiego – i w owym backgroundzie pojawiają się takie oto zdania: 'Spory budzi przesłanie Jana Pawła II, który podczas pielgrzymek do Polski nazywa wolność człowieka, pozbawioną bliskich jemu wartości, deprecjonującym określeniem »swawola«. Papież piętnuje świeckie prawa – między innymi prawo kobiet do decydowania o urodzeniu dziecka lub usunięciu ciąży. Jednym ze skutków tych nauk i uległości znacznej części establishmentu wobec Kościoła jest wprowadzenie ustawy antyaborcyjnej. W 1995 roku w Skoczowie Jan Paweł II posuwa się do wygłoszenia niedorzecznej tezy, że w Polsce powraca dyskryminacja katolików i że są oni spychani na margines życia społecznego'." – opisuje dziennikarz.