Agent wywiadu zdradza tajniki dezinformacji mediów i społeczeństwa. Nie daj się oszukać

Jest to dziś teren masowych rosyjskich działań wywrotowych opisanych w rozdziale 10. Kluczem do skutecznej decepcji jest przekazanie fałszywej wiadomości docelowemu odbiorcy za pośrednictwem możliwie największej liczby kanałów. Pojedynczemu raportowi można nie dać wiary, ale jeżeli zostanie on potwierdzony, doniesienie nagle uzyskuje status wiarygodnego. A kiedy już się to osiągnie, kolejne raporty na tym samym kanale również nie będą kwestionowane. Wniosek z tego taki: chcąc wykryć oszustwo, powinno się przebadać tak dużo różnych kanałów, jak to tylko możliwe. Zapewnienie spójności przekazu na wszystkich wykorzystywanych kanałach i uniknięcie błędów wymaga sporych umiejętności. Jedna niespójność może wystarczyć do wykrycia oszustwa. Jeżeli chcemy sobie z tym poradzić, musimy mieć na uwadze fakt, że idealnego sposobu szerzenia dezinformacji dostarczają kanały cyfrowe, w tym media społecznościowe.