Agencja Reutera wybrała. To zdjęcie najlepiej opisuje Polskę w 2020 r.

Reuters opublikował wybór 151 zdjęć pod hasłem "Jeden kraj, jedno zdjęcie, jeden rok". Prestiżowa agencja prasowa z siedzibą główną w Londynie uznała, że Polskę w 2020 r. najlepiej opisuje zdjęcie młodej kobiety z symbolami strajku kobiet i LGBT. A wydarzenia w Niemczech – sąsiedzkie grillowanie w czasie pandemii.

Reuters to międzynarodowa agencja prasowa należąca do korporacji Thomsona Reutersa z główną siedzibą w Londynie. Zatrudnia kilka tysięcy dziennikarzy i fotoreporterów, pracujących w ok. 200 lokacjach na całym świecie. Założycielem (1851 r.) Agencji Reutera był angielski dziennikarz i pionier telegrafii Paul Reuter, z pochodzenia niemiecki Żyd.

Andrzej Hrechorowicz, w latach 2015-2017 osobisty fotograf prezydenta Andrzeja Dudy i szef Polskiej Agencji Prasowej (do 2018 r.) tak podsumował na Twitterze akcję "One Country, One Photo, One Year": "Agencja Reuters przygotowała zbiór 151 zdjęć, jedno z każdego państwa, które wg. niej najlepiej pokazuje, charakteryzuje dany kraj. Polskę wg. Reuters najlepiej opisuje to zdjęcie. Z całego roku, wszystkich wydarzeń właśnie to (!)".

Pod komentarzem znalazło się zdjęcie młodej kobiety w tęczowej maseczce z czerwonym piorunem namalowanym na twarzy.

"Dzisiejszy świat, to świat obrazów, niezależnie, czy to się komuś podoba, czy nie. I obraz (zdjęcia, video) coraz bardziej wypiera słowo" – dodał polski fotoreporter, zwracając uwagę, w jaki sposób Reuters podsumował rok 2020 w Niemczech, Francji czy Izraelu.

Niemcy, gdzie np. kilka tygodni temu policja używała gazu i armatek wodnych do rozgonienia tysięcy demonstrantów, domagających się zniesienia ograniczeń związanych z pandemią, Reuters zilustrował zdjęciem z kiełbasą i piwem. Fotkę zrobiono pod koniec marca w Hamburgu, gdzie jeden z mężczyzn grillował mięso pod blokiem, a następnie pakował gotowy posiłek do koszyka zawieszonego na żyłce. Taka "winda" trafiała do sąsiadów, którzy po wybuchu pandemii nie wychodzili z domu.

Francja została przedstawiona zdjęciem mężczyzny chorego na Covid-19, który leży w szpitalnym łóżku w masce do nurkowania. Produkt francuskiej marki okazał się wyjątkowo pomocny w walce z koronawirusem.

Hrechorowicz zwrócił też uwagę na zdjęcie z Izraela, czyli kilku Żydów modlących się przy ścianie Świątyni Jerozolimskiej w dniu Tisza be Aw (święto upamiętniające rocznicę jej zburzenia).

Zdjęcie zrobione w Rosji pokazuje tymczasowy szpital dla chorych na Covid-19, w Chinach sfotografowano równo ustawiony szereg salutujących pielęgniarek w maseczkach, a na Słowenii – odsłonięcie pomnika Melanii Trump w jej rodzinnej miejscowości.

Na Tajwanie sfotografowano parę lesbijek tuż po ślubie na tle wozu bojowego z wyrzutnią rakiet - jedna w białej sukni, druga w mundurze wojskowym z tęczową flagą w ręku. W Wielkiej Brytanii sfotografowano matkę w szpitalu z wcześniakiem podawanym do karmienia. Na zdjęciu z USA, gdzie od miesięcy trwają zamieszki i giną ludzie, czarnoskóra kobieta trzyma na rękach 18-miesięcznego syna w dniu wyborów prezydenckich. Oboje są przykryci folią, by nie zarazić się koronawirusem.

Wszystkie zdjęcia można obejrzeć w tym miejscu.

