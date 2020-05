Adam Wajrak: Wodę musimy zatrzymywać wszędzie, także w miastach

Zabiliśmy tyle bobrów, ile wlezie. A bobry robią zapory i tamują wodę. Odstrzał bobrów to więc szaleństwo. One nie są szkodnikiem, tylko naszym sprzymierzeńcem.

Zniszczyliśmy cały system retencyjny, wyregulowaliśmy rzeki. Kraj jest pocięty rowami melioracyjnymi. Rozwiązania z XIX wieku stosujemy dla wyzwań z XXI wieku. Woda, po roztopach śniegu, spływa tymi rowami momentalnie do rzek, potem do morza i jej nie zatrzymujemy. Rządzący w Polsce dalej chcą dalej regulować rzeki, czyli przyspieszać spływ wody. Poza tym chcą budować wielkie sztuczne zbiorniki. To jest słaby pomysł, bo zatrzymujemy dużą ilość wody w jednym miejscu i zwiększamy jej parowanie. A woda musi być rozproszona – trzeba ją zatrzymywać wszędzie. Do tego potrzebne są bagna, torfowiska, meandrujące rzeki, bajorka, naturalna roślinność.