1942 rok, wojna przeciwko żydom

Następnie Heydrich przeszedł do omówienia sytuacji "mieszańców" (Mischlinge), czyli mieszkańców Niemiec o mieszanym pochodzeniu "aryjsko-żydowskim", oraz Żydów będących stroną "mieszanego" małżeństwa. Do "mieszańców" pierwszego stopnia zaliczano osoby niewyznające judaizmu i niemające żydowskiego małżonka, ale posiadające dwoje żydowskich dziadków. Mischlinge drugiego stopnia byli ludzie mający jednego żydowskiego dziadka lub babcię. Ten kontrowersyjny temat był dosyć szczegółowo dyskutowany w czasie konferencji w Wannsee. Heydrich proponował radykalne rozwiązanie, sugerując, że "mieszańcy" pierwszego stopnia powinni być deportowani na "Wschód" razem z pozostałymi Żydami europejskimi. Szacował, że w Niemczech pozostawało jeszcze wtedy około 100 tysięcy Mischlinge. W odniesieniu do Żydów będących małżonkami "aryjskich" Niemców każdy przypadek miał być rozpatrywany indywidualnie. Liczbę osób będących w takich "mieszanych" związkach małżeńskich szacowano na niecałe 20 tysięcy. Hitler zawsze był zdania, że "mieszańców" powinno się traktować jak "Aryjczyków" i generalnie nie palił się do tego, aby poprzeć stosowanie drastycznych rozwiązań w stosunku do osób o częściowo żydowskim pochodzeniu, ponieważ obawiał się, jak zostałoby to przyjęte przez opinię publiczną w Niemczech.