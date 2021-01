Predator - 5th Anniversary vol.1 – recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Komiks - renesans gatunku

Uzupełnieniem wspomnianych dłuższych historii (odpowiednio 97 i 127 stron) są dwie mniejsze objętościowo, ale równie udane opowieści: "Najeźdźcy z czwartego wymiaru" i "Krwawe piaski czasu" . Pierwsza to cudny hołd oddany kinu klasy B i legendom pokroju Rogera Cormana czy Williama Castle'a, zilustrowany przez mistrza pulpowej kreski Jima Sommerville'a. Album zamyka legendarny Dan Barry ("Flash Gordon"), który zabiera nas do okopów I wojny światowej i odkrywa kulisy wielkiej konspiracji.

Jeśli chodzi o wydanie, to prezentuje się nad wyraz imponująco, by nie powiedzieć: onieśmielająco. Tradycyjnie Scream postawił na powiększony format i jak w przypadku "Aliens vs. Predator" gruby offset oraz metaliczne brzegi. Wrażenia dopełnia soczysta czerwień okładki, złocenia i zastosowany gdzieniegdzie lakier UV. To jedno z tych wydań, dla których naprawdę warto otworzyć portfel.