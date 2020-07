Aliens: Uprowadzeni/Spustoszenie – 5th Scream Anniversary Edition – recenzja komiksu

Scream Comics po pięciu latach działalności przygotowało niezwykły prezent dla fanów "Aliens". Szykujcie oszczędności i miejsce na półce.

Jak lepiej uczcić piąte urodziny Scream Comics niż ekskluzywnym albumem o "Aliens"? Odpowiedź jest prosta: pięcioma ekskluzywnymi albumami o "Aliens". Pierwszy srebrno-czarny omnibus z podtytułem "Uprowadzeni/Spustoszenie" to prawdziwa gratka dla fanów uniwersum "Obcego". Już sama forma budzi zachwyt: twarda, punktowo lakierowana okładka, srebrne brzegi stron i dumne "5 lat Scream" na grzbiecie nie pozostawia złudzeń, że mamy do czynienia z wyjątkowym albumem.

W środku znajdujemy sześć historii wydanych oryginalnie przez Dark Horse Comics, z których dwie: "Uprowadzeni" i "Spustoszenie" zostały wymienione na okładce. Pozostałe to: "Ładunek", "Obcy", "Inkubacja" i "Chora miłość". Za każdą opowieść odpowiada inny scenarzysta i rysownik – wyjątek stanowi "Spustoszenie", które powstało dzięki pracy kilkudziesięciu artystów! Każda plansza jest narysowana przez inną osobę i choć niektóre style są do siebie podobne, to zdarza się, że po oszczędnej, surowej kresce rodem z awangardowego horroru następuje plansza w stylu dziecięcej kreskówki. Bardzo odważny i ciekawy eksperyment, który broni się również scenariuszem.

Materiały prasowe

Jubileuszowy zbiór krótkich opowiadań stawia na zróżnicowane style, gatunki i klimaty. Nie jest to na pewno rzecz dla purystów, uznających wyłącznie to, co o "Obcym" mówił James Cameron czy Ridley Scott. Autorzy komiksowych historii trzymają się ustalonych ram i praw rządzących filmowym uniwersum, ale z dużą oryginalnością podchodzą do materiału źródłowego. Dzięki temu mogła powstać opowieść o Obcym terroryzującym dzikie plemię kosmitów, albo o wykorzystaniu Obcego… do gangsterskich porachunków.

Materiały prasowe