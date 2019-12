"Dinozaury w komiksie": Idealny prezent dla małych i trochę większych [RECENZJA]

Co niezwykłego było w kupie T-Reksa? Ile lat żyły Diplodoki? Na cześć jakich gwiazd rocka nazwano pradawne gady? Odpowiedzi na te i setki innych pytań znajdziecie w serii "Dinozaury w komiksie".

"Uczyć bawiąc", głosi słynne oświeceniowe motto. Trudno o bardziej oklepany slogan, ale co zrobić. Nic adekwatniej nie oddaje sedna "Dinozaurów w komiksie".

Dowcip to tutaj słowo klucz. Plumeri używa go bardzo inteligentnie, bawi się skojarzeniami i sprawia, że z pozoru niełatwe zagadnienia stają się jasne jak słońce. I co najważniejsze – momentalnie zapadają w pamięć.