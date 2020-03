"Blackwood" – recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Czym jest tytułowe Blackwood? To podupadający, prowincjonalny uniwerek, będący ostatnią deską ratunku dla przeciętniaków z kiepskim świadectwem. Ale to tylko połowa prawdy, bowiem leciwe mury placówki skrywają pewien niesamowity sekret. To skrzyżowanie Hogwartu i szkoły z netfliksowej "Sabriny", gdzie wiekowy rektor i grupa wykładowców zgłębiają tajniki okultyzmu, czarnej magii i śmiertelnie niebezpiecznych starożytnych okropieństw.

Brzmi znajomo? Nic dziwnego, bo Dorkin nie wspina się na szczyty nie wiadomo jakiej oryginalności. "Blackwood" to historia skrojona przede wszystkim pod nastolatków, w której spotykają się humor, dorastanie, wątek kryminalny i popkulturowa pulpa. Miła i szybka w konsumpcji, acz mało zaskakująca, a co gorsze, zamykająca się w zaledwie 4 zeszytach. Przez co nie mamy szans ani na bliższe poznanie, ani na zżycie się z bohaterami. Acz zobaczymy, co przyniesie przyszłość, bo seria jest wciąż kontynuowana.