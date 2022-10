Wędrowiec - recenzja komiksu wyd. Mandioca

Wszystko to sprawia, że biorąc do ręki "Wędrowca" mamy wrażenie obcowania z małym dziełem sztuki. To rzecz do kontemplowania, niezobowiązującego wertowania, ale i wielokrotnego odczytywania. Bo dzięki prostej formie i skupieniu się wyłącznie na narracji wizualnej Van den Ende daje nam możliwość niczym nieograniczonej interpretacji. Jest to więc rzecz wybitnie stworzona do wspólnej lektury z dziećmi. Zapewniam, że niejednej.