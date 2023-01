Technokapłani, tom 1 - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

O ile na poziomie rysunków to sprawne rzemiosło, miejscami rzeczywiście zauważalnie odwołującej się do Jeana Girauda, o tyle komputerowo kładzione kolory Freda Beltrana ("Megalex") sprawiają, że całość wydaje się skrajnie odhumanizowana i odpychająca. To oczywiście celowy zabieg, jednakże niepozostający obojętnym na odbiór.