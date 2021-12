Ptaszyna - recenzja komiksu wydawnictwa Centrala

Tytułowa Ptaszyna to dziewczynka, której przyszło żyć w świecie przyszłości. Ale co to za życie? Od pierwszych kadrów wiemy, że to upiorne miejsce trawione wieczną wojną i chorobami, w którym władzę sprawują fundamentaliści religijni stojący na czele Amerykańskiego Imperium. Kiedy poznajemy bohaterkę, kanadyjski ruch oporu słabnie, a jego liderka i matka Ptaszyny zostaje uprowadzona. Ale jest nadzieja – nazywa się Topór. Trzeba go tylko wydostać z więzienia dla "genetycznie modyfikowanych istot"...