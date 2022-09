"Podłości nie popełniłem. Nie wysługiwałem się Niemcom"

Opisał w niej działanie Żydowskiego Sądu Społecznego, który powstał przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce. Była to bardzo nietypowa instytucja: nie był to sąd powszechny, a co za tym idzie, nie mógł nikogo doprowadzić siłą, ukarać grzywną, wysłać do więzienia ani tym bardziej skazać na śmierć. Mógł za to potępić, wydalić ze społeczności żydowskiej, skazać na infamię. Dla niektórych było to gorsze niż śmierć. Wykluczenie ze zdziesiątkowanej przez Holocaust społeczności oznaczało ogromną samotność.