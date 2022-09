"Nader niewygodne". Magdalena Rigamonti spisała świadectwa ostatnich uczestników II wojny światowej

Jedna z rozmówczyń, która spędziła wiele nieludzkich miesięcy w Auschwitz, powiedziała mi, że bez wybaczenia nie mogłaby dalej żyć. Nie mam pewności co do innych, ale mam wrażenie, że to jest jednak dość odosobniony głos. Nie wiem, czy inni wybaczyli swoim oprawcom, ale wiem, że ich wojenne przeżycia tkwią w nich ciągle jak niezagojona rana. Jeden z rozmówców powiedział mi na koniec rozmowy: "opowiedziałem to wszystko, a teraz będę dwa tygodnie dochodził do siebie". Rozmawiając ze mną przeniósł się do wojennej Warszawy, do obozu koncentracyjnego. Inny nie wspominał ani słowem o ludziach, którzy robili mu krzywdę, bo stwierdził, że żaden z nich nie był w stanie torturować go tak bardzo jak głód. Czasem obroną przed tymi wspomnieniami jest wyparcie. Niekiedy - całkowite. Nie na potrzeby książki rozmawiałam kiedyś z osobą, która urodziła się drugiego dnia wojny, potem trafiła z rodziną na Wschód, wróciła do Polski w 1946 roku. Z pierwszych siedmiu lat swojego życia nie pamięta kompletnie nic. Jako dorosła osoba próbowała "obudzić" te wspomnienia, które przecież musi mieć gdzieś ukryte w sobie, jeździła na miejsce zesłania, oglądała krajobrazy, wąchała ziemię. Nic z tego nie wynikło.