Incal. Przed Incalem (wyd. 2023) - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Jeśli chodzi o Zorana Janjetova, to wystarczy pobieżny rzut oka, aby zrozumieć, czemu Jodo zaprosił go do współpracy. Nie jest to wprawdzie jeden do jednego styl Moebiusa, jednak uderzające podobieństwa i swoboda, z jaką wówczas niespełna 30-letni artysta umbelował rysunkami groteskowy świat są zdumiewające. Graficznie "Przed Incalem" zachwyca pod każdym względem i nie uświadczycie tu słabszych momentów. Trudno się dziwić, że Giraud zobaczywszy kilka pierwszych plansz, dał błogosławieństwo Janjetovi, bo jak czytamy we wstępie do tego albumu, uznał je za "sympatyczny hołd własnemu dziełu".