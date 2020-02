Czy chcesz o tym porozmawiać ?

Terapia oczami terapeutki i jej terapeuty.

BESTSELLER NEW YORK TIMESA.

Przezabawna, prowokująca do myślenia, zaskakująca książka odsłaniająca kulisy pracy terapeutki, która pomagając pacjentom, jednocześnie szuka odpowiedzi na dręczące ją pytania i wątpliwości.

Lori Gottlieb nagle traci grunt pod nogami i wpada w szpony kryzysu. Jednego dnia przyjmuje pacjentów w swoim eleganckim gabinecie psychoterapeutycznym, następnego - jej świat staje na głowie. Wtedy na scenę wkracza ekscentryczny Wendell, doświadczony psychoterapeuta, u którego na kozetce ląduje Lori. Łysiejący mężczyzna w rozpinanym swetrze i spodniach z khaki wygląda niczym stereotypowy psychoanalityk. Wkrótce jednak udowodni, że pozory mylą. I to bardzo.

Eksplorując wewnętrzne rozterki swoich pacjentów - zapatrzonego w siebie telewizyjnego producenta, śmiertelnie chorej młodej mężatki, emerytki planującej samobójstwo w dzień kolejnych urodzin oraz dwudziestokilkulatki wybierającej niewłaściwych mężczyzn - Gottlieb odkrywa, że ich dylematy niewiele się różnią od tych, z którymi ona sama chodzi do Wendella.

Autorka dzieli się swoimi przeżyciami zarówno w roli psychoterapeutki, jak i pacjentki, z wielką przenikliwością i humorem, prześwietla prawdy i fikcje, które mówimy sobie oraz innym ludziom balansując na linie pomiędzy miłością a pragnieniami, poszukiwaniem sensu a świadomością nieuchronnej śmierci, winą a odkupieniem, strachem a odwagą, nadzieją a zmianą.

"Chcesz o tym porozmawiać?" to książka absolutnie rewolucyjna w swej szczerości. Inspirująca, nieszablonowa i wielce empatyczna, ogromnie osobista, a zarazem uniwersalna. To inteligentny, rozbrajająco zabawny oraz pouczający przewodnik po ludzkich sercach i umysłach.

Książka Gottlieb wyjaśnia w prostych słowach na czym polega proces psychoterapeutyczny, zarazem dając nadzieję sceptykom takim jak ja - powątpiewającym w to, że rozmowa może przynieść trwałe zmiany.

Judith Newman "New York Times"

Któż mógłby się oprzeć pokusie wejrzenia w świat psychoterapeutki borykającej się z tymi samymi problemami, z którymi od lat przychodzą do niej pacjenci?.

"The Washington Post"

Nadzwyczajnie wartościowa i pouczająca lektura dla klientów gabinetów psychoterapeutycznych, ich terapeutów i całej reszty ludzkości.

"New York Journal of Books"

Pełen wdzięku, humoru, mądrości i wyrozumiałości podnoszący na duchu opis dążenia do samopoznania.

Literary Journal

Pełen autentyzmu i naturalności, ujmująco szczery i wciągający pamiętnik psychoterapeutki ukazujący terapię zarówno od strony klinicysty, jak i pacjenta.

"The New York Times Book Review"

Najbardziej poruszająca jest bezbronność Gottlieb w szczerych rozmowach z własnym psychoterapeutą.

"Booklist"

Prawdziwy brylant! Gottlieb przedstawia swoich pacjentów ze zrozumieniem, empatią, humorem i wdziękiem.

"Publisher Weekly"

Terapeuci odgrywają szczególną, niezastąpioną rolę w życiu wielu z nas, ale czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dokąd oni chodzą, żeby z kimś porozmawiać? Lori Gottlieb ofiaruje nam szczerą i zaskakująco bliską sercu opowieść o tym, jak to jest być psychoterapeutką, która sama chodzi na terapię, i jaką naukę można z tego wyciągnąć - znakomita książka o powszechności ludzkich rozterek i lęków.

"Thrive Global"

Terapeuta też człowiek - przynajmniej w tej podnoszącej na duchu, autobiograficznej opowieści autorstwa Lori Gottlieb. Będąca przeciwieństwem klinicysty o nieprzeniknionej twarzy w ciepły, frapujący i dowcipny sposób pokazuje nam nagą prawdę nie tylko o pacjentach, ale także o sobie samej. Rezultatem jest najbardziej ujmujący portret psychoterapeuty, jaki kiedykolwiek spotkałam w literaturze.

Susannah Cahalan, autorka "Umysłu w ogniu"

Gottlieb jest niesłychanie fascynującą narratorką: pełną humoru, dociekliwą, świadomą, wrażliwą. Oddaje szacunek rozległym tajemnicom naszych dzikich, poranionych serc nie lekceważąc szczegółów w rodzaju chusteczek na stole czy klocków lego na dywanie.

Leslie Jamison, autorka "The Recovering: Intoxication and its Aftermath"

To odważna, zachwycająca książka o przeobrażającej sile. Lori Gottlieb zaprasza nas na intymne spotkanie ze sobą jako klinicystką i pacjentką, z którego wychodzimy z ogromnym zrozumieniem zarówno dla nas samych, jak i dla innych ludzi i naszego wspólnego doświadczenia. (…) Czy chcesz o tym porozmawiać to książka zabawna, pełna nadziei, mądra i pasjonująca.

Arianna Huffington, "The Huffington Post"

Lori Gottlieb jest cenioną psychoterapeutką i felietonistką magazynu "The Atlantic". Jej teksty ukazują się na łamach "New York Times"”, regularnie pojawia się też w programach radiowych i telewizyjnych. Jej książka "Czy chcesz o tym porozmawiać" okazała się wielkim bestsellerem New York Timesa, a prawa do jej wydania sprzedano do kilkunastu krajów.