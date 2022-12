Zwycięstwo - recenzja komiksu wyd. Egmont

To drugie udało się chociażby autorom "Maruderów", w której to historyjce Rosjanie piją wodę z sedesu i kradną, co popadnie, by wysłać rodzinie na rosyjską wieś. A przez tamtejszych wieśniaków pralka automatyczna jest uważana za budę dla psa. W zupełnie innym tonie utrzymana jest "Trzynastka z wyspy Wężowej". To opowieść o głośnym ataku z 24 lutego 2022 r., kiedy rosyjski okręt kazał poddać się Ukraińcom stacjonującym w bazie na wyspie. W odpowiedzi padło legendarne: "Russkij wojennyj korabl, idi nachuj". Scenariusz "Trzynastki..." odbiega znacząco od faktów historycznych, ale właśnie po to, by zbudować mit i ukazać perspektywę niepoddającej się Ukrainy.