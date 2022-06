Węgiel i Krzem - recenzja komiksu wyd. Timof i cisi wspólnicy

Tym razem Mathieu Bablet ponownie zabiera nas w przyszłość, choć już nie tak odległą jak w swoim debiucie. Tytułowe Węgiel i Krzem to wysokozaawansowane androidy aktywowane w 2046 r. Pierwszy zostaje "ubrany" w kobiecą powłokę, drugi do złudzenia przypomina mężczyznę. Od ludzi różnią się tylko "pępowiną" łączącą je z nieporęcznym dyskiem, który muszą ciągnąć za sobą niczym walizkę. W kolejnych latach to się jednak zmieni.