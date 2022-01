Siedmiu Rycerzy. Omnibus – recenzja komiksu wyd. Egmont

"Siedmiu Rycerzy. Omnibus" to kompletne wydanie (prawie 800 stron!) przygód nowych-starych bohaterów wskrzeszonych do życia przez Granta Morrisona. Wybitny scenarzysta po raz kolejny pokazuje tutaj swój kunszt i wizjonerskie podejście do superbohaterskich schematów. Łamie konwenanse, eksperymentuje, wychodzi poza ramę, a wszystko to pod płaszczykiem kolejnego epickiego crossovera o walce dobra ze złem.