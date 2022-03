Gdy zabraknie jednego produktu, to wywoła bunt. Zacznie się od kobiet. Co powstrzyma Putina?

Wiadomo od zawsze, że Putin jest człowiekiem służb. Stamtąd, z szeregów służb specjalnych, wywodzą się wszyscy jego najbliżsi współpracownicy. Na dodatek jest bardzo ostrożny w ich dobieraniu. Do swojego najbliższego kręgu dopuszcza w zasadzie tylko ludzi, których bardzo dobrze zna. Czasem od lat, niekiedy wręcz od dzieciństwa. Tylko wobec takich osób ma pełne zaufanie. Bo doświadczenie historyczne Rosji uczy, że gdyby miało dojść do jakiegoś buntu wewnątrz obozu władzy, jakiegoś przewrotu pałacowego, musiałoby się to wydarzyć jak najbliżej Putina. I on to wie, dlatego w taki sposób buduje swoje otoczenie. Taki dobór współpracowników powoduje, że obalenie go byłoby niezwykle trudne.