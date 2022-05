Ptaki w komiksie, tom 1 - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Jako świadomy i wyrobiony czytelnik mógłbym wprawdzie trochę ponarzekać, że kreska w "Owadach" czy "Dinozaurach" bardziej przypadła mi do gustu, a niektóre dowcipy to sucharki pierwszej wody. Jednak mając na uwadze, kto jest odbiorcą, raczej nie mam zastrzeżeń. "Ptaki" w bardzo atrakcyjny sposób aplikują niezłą pigułkę wiedzy, a komiksowa forma sprawia, że na pewno zostanie ona w małych głowach. A o to przecież chodzi.