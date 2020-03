"Owady w komiksie, tom 1" – recenzja komiksu wydawnictwa Scream Comics

Do tej pory nakładem "Krzykacza" ukazały się dwa komiksy przeznaczone dla dzieci. "Dinozaury" w bardzo przystępny i zabawny sposób tłumaczyły zawiłości paleontologii , biologii oraz geologii. I tak samo dobrze robią to "Owady w komiksie" .

Autorzy idą tym samym tropem, co twórcy "Dinozaurów". Na komiks składają się jedno, maksymalnie dwustronicowe, humorystyczne historyjki, które poświęcone są odrębnym zagadnieniom. A to charakterystyce np. turkucia podjadka, a to fascynującemu problemowi widzenia owadów czy w końcu niezwykłemu zjawisku, jakim jest namiętność świerszczy do… torów metra.