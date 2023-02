Miasto innych - recenzja komiksu wyd. KBOOM

"Miasto innych" to już trzeci po "Frankenstein, żyje, żyje!" i "Potwornej kolekcji" album rysowany przez Berniego Wrightsona, który trafił do portfolio wydawnictwa KBOOM. I bardzo dobrze, bo to twórca zdecydowanie wciąż za mało u nas znany, a przecież zaliczany do czołówki komiksowych autorów grozy. To jednocześnie kolejna rzecz, jaką legendarny artysta stworzył w duecie ze scenarzystą Steve'em Nilesem, znanym przede wszystkim dzięki zekranizowanej w 2007 r. serii "30 dni nocy".