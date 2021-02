Potworna kolekcja – recenzja komiksu wydawnictwa KBOOM

Komiks - renesans gatunku

Przygody rozkładającego się detektywa, monstrualnego agenta i nastoletniego geniusza o wdzięcznej ksywce Doktor Makabra to sycąca mieszanka konwencjonalnego noir, tandetnego horroru i sci-fi prosto z kart szmatławych magazynów. Przesiąknięta fanowską miłością, czarnym humorem i napisana ze znajomością prawideł gatunku. I co najważniejsze, ani na chwilę nieocierająca się o parodię czy postmodernistyczną ironię.

Jednak "Potworna kolekcja" to przede wszystkim popis artystycznych możliwości Wrightsona, tworzącego niebywale drobiazgowe ilustracje przy pomocy obłędnie pracochłonnego kreskowania oraz częstego wykorzystywania światłocienia. Efekt zwala z nóg, a szybki rzut oka wystarczy, aby zrozumieć, czemu okrzyknięto go "mistrzem makabry".

Powiększony format to coś, co misie lubią najbardziej a KBOOM dobrze o tym wie. "Potworna kolekcja" to wielka (205x305x30 mm) i ciężka jak cholera cegła, której próba podniesienia jedną ręką może skończyć się kontuzją. Do tego offset o grubej gramaturze, idealny dla czerni i bieli, oraz częściowo lakierowana, twarda oprawa.