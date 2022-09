Słyszeliście, co zrobił Eddie Gein? - recenzja komiksu wyd. KBOOM

Twórcy "Słyszeliście, co zrobił Eddie Gein?" podeszli do tematu ze współczesną wrażliwością. Ich komiks to z jednej strony bijące od pewnego czasu rekordy popularności true crime, z drugiej próba odpowiedzenia na pytanie, co leżało u podstaw procederu niepozornego mieszkańca mieściny w stanie Wisconsin, któremu sąsiedzi powierzali pod opiekę dzieci.