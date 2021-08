Miała 22 lata, gdy trafiła do niemieckiego obozu. Widziała "kocówę" i szaleństwo kobiet

W tym obozie po raz pierwszy zobaczyłam, co to jest kocówa. Moje podopieczne poprosiły, żebym wyszła z sali i zostawiła swój skórzany pas. Okazało się, że jedna z dziewczyn zabrała ze sobą do obozu żelazko. Było to dawne żelazko z duszą, bardzo ciężkie. Pobiła nim jedną z więźniarek. Dziewczyna odniosła silne obrażenia, więc koleżanki postanowiły wymierzyć sprawczyni sprawiedliwość. Narzuciły jej koc na głowę, żeby nic nie widziała, i tłukły ją tym moim pasem harcerskim. Na koniec pozwoliły mi wejść do środka. Dziewczyna zdarła z siebie koc. Cała dygotała. Nic dziwnego, po takim laniu!