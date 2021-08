100 taczek dziennie, jedna zupa, wyzysk do kresu sił. Tak mordowano Polaków pracą w sowieckich obozach

Pojawili się w mieszkaniu akurat 1 kwietnia 1945 r., ale to nie był primaaprilisowy kawał. Jak zwykle zrobili gruntowną rewizję i powiedzieli: Sobirajtieś. Osadzono ją w więzieniu w Stanisławowie, obwiniano o udział w AK, a więc z art. 58 k.k. ZSRR, któryś tam paragraf. Śledztwo trwało kilka miesięcy, wreszcie odbył się proces i otrzymała wyrok "normalny" – 10 lat obozów plus pięć lat utraty praw obywatelskich. Gdzieś na początku 1946 r. została przewieziona do więzienia we Lwowie – jak się okazało, zbierano tam ludzi z okolicy, aby ich przetransportować w większej grupie. Akurat na Wielkanoc załadowano wszystkich do okratowanych wagonów towarowych i wywieziono w nieznane. Na szczęście to już nie była zima. Po mniej więcej miesięcznej podróży dotarli do przeciwległego krańca ZSRR, do portu Nachodka. Po drodze sporą część więźniów, wśród których byli Polacy i Ukraińcy, wysadzano w różnych obozach.