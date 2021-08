Kukiz został zmieszany z błotem. To poszło za daleko

Jeszcze do niedawna Polacy z ochotą śpiewali piosenki Pawła Kukiza. Dziś mało kto chce obok niego stanąć. Kolejne rozgłośnie zapowiadają, że nie będą puszczały jego utworów, co odbije się zapewne na zespole Piersi, który odciął się od dawnego kolegi. Wkurzeni rodacy obiecują, że nie zanucą piosenek Kukiza na swoim weselu. To zrozumiałe. Zwłaszcza po tym, co wywinął we współpracy z PiS.