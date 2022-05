Kanibale Nowego Jorku – recenzja komiksu wyd. Egmont

"Kanibale Nowego Jorku" to ciekawa mieszanka gatunkowa, która łączy elementy policyjnego kryminału, dramatu z fantastyką w wydaniu urban fantasy. Intryga wymyślona przez Charyna wciąga i nie sposób odmówić mu talentu do kreowania postaci żyjących w "prawdziwym" Nowym Jorku. Niestety w całej narracji roi się od mało wiarygodnych dialogów i naiwnych scen. Wyraźnie zabrakło redakcji i szlifów, by ta historia bardziej się kleiła. Niektóre wątki są po prostu nieprzekonujące, a sposób przedstawiania motywacji zbyt łopatologiczny. Czy Boucq i Charyn zasługują na określenie "Mistrzowie komiksu"? Z pewnością, ale "Kanibale Nowego Jorku" nie jest ich najbardziej udanym dziełem.