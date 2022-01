John Constantine Hellblazer. Znak cierpienia. Tom 1 – recenzja komiksu wyd. Egmont

Tymczasem "John Constantine Hellblazer. Znak cierpienia. Tom 1" serwuje nam mroczne, psychodeliczne, brutalne historie, które w większości nie zostają z czytelnikiem na dłużej. Niektórzy rysownicy muszą mocno nadrabiać bolączki scenariusza i na szczęście im się to udaje. Ale niestety jest to wyraźny sygnał, że "John Constantine Hellblazer" jako całość to siódma woda po kisielu. Próba powiedzenia czegoś więcej o tytułowym bohaterze i jego świecie, która ma swoje mocne strony, ale w ogólnym rozrachunku stanowi rozczarowanie, jeśli porównać ją do oryginalnego "Hellblazera". Ot, solidne rzemiosło bez wirtuozerii.